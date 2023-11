Vodu sa Mareze prokuvati prije upotrebe

Podgorica, (MINA) – Obilne padavine na području Podgorice izazvale su povećanje mutnoće vode sa izvorišta Mareza, saopštili su iz podgoričkog Vodovoda i savjetovali potrošače da vodu prokuvavaju prije upotrebe.

Kako su naveli, današnji rezultati fizičko hemijskih analiza pokazuju blago povećanu mutnoću vode.

“Preporučuje se da stanovništvo, a naročito djeca, trudnice, stari i stanovništvo sa oslabljenim imunim sistemom, prokuvavaju vodu prije upotrebe ili koriste vodu iz kontrolisanih izvora vodosnabdijevanja”, kaže se u saopštenju.

