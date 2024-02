Voda sa Mareze ispravna za piće

Podgorica, (MINA) – Voda sa vodoizvorišta Mareza ispravna je za piće, saopšteno je iz podgoričkog Vodovoda.

Iz tog preduzeća su kazali da su parametri u granicama dozvoljenim zakonom.

“Prema posljednjim rezultatima analiza, mutnoća iz vode se povukla i vrijednosti su ispod graničnih, tako da je voda sa česme bezbjedna za piće”, navodi se u saopštenju.

Na povećanje mutnoće vode uticala je obilna kiša u Podgorici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS