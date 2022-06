Podgorica, (MINA) – Vladavina prava zauzima ključnu ulogu u reformama, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović, dodajući da je primaran cilj da Crna Gora u što kraćem roku ispuni uslove predviđene poglavljima 23 i 24.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Đurović je razgovarala danas sa predstavnicima Udruženja pravnika, a susret je upriličen povodom 1. jula kada se navršava 90 godina od osnivanja Udruženja.

Đurović je, pozdravljajući predlog i inicijativu da Skupština kroz određene aktivnosti učestvuje u obilježavanju jubileja, istakla da je najviši zakonadavni dom u svakom trenutku važan i snažan partner najstarije asocijacije crnogorskih pravnika.

Ona je, ukazujući na neophodnost i nužnost deblokade pravosudnog sistema i sa tim u vezi snaženja vladavine prava, istakla da će kao predsjednica parlamenta u svakom trenutku dati puni doprinos da procesi budu uspješno završeni.

Prema riječima Đurović, posebna pažnja mora biti posvećena izboru čelnih ljudi u pravosudnom sistemu, najprije imenovanjima u Sudskom savjetu i izboru sudija Ustavnog suda.

To su, kako je ocijenila, nužni preduslovi dinamiziranja procesa deblokade institucija i pregovaračkog postupka.

“Đurović je istakla da vladavina prava zauzima ključnu ulogu u reformama i da je primaran cilj da Crna Gora u što kraćem roku ispuni uslove predviđene poglavljima 23 i 24”, kaže se u saopštenju.

Đurović je naglasila da je jedan od izazova, koji karakteriše politički i istorijski trenutak u kome se našla Crna Gora, potreba da bude realizovana sveobuhvatna izborna reforma i da se upravo po tom pitanju dođe do najboljih rješenja.

Ukazujući na potrebu donošenja Zakona o Skupštini i konstatujući da je formirana radna grupa koja će raditi na izradi tog zakona, Đurović je rekla da je spremna da u tim pitanjima budu uvažene stručne sugestije Udruženja, kroz eventualno uključivanje predstavnika asocijacije u tu problematiku.

Predsjednik Udruženja pravnika Branislav Radulović rekao je da pred Udruženjem stoji obaveza, ali i čast da na adekvatan način organizuje proslavu predstojeće godišnjice od osnivanja asocijacije na čijem je čelu i pozvao Đurović da Skupština učestvuje u planiranim aktivnostima.

Radulović je naveo da Skupština može da računa na Udruženje kao partnera i da su voljni da pruže stručnu pravnu pomoć u definisanju pravnih rješenja iz domena rada Skupštine.

“On se saglasio i iznio predlog, ukoliko ima sprenosti, da u izradi Zakona o Skupštini bude uključen delegirani predstavnik asocijacije”, navodi se u saopštenju.

Predstavnici Udruženja, kako se dodaje, iznijeli su stav da se ne smije dozvoliti da izostanu potrebna rješenja u domenu imenovanja čelnih ljudi u pravosuđu i da bi eventualni propusti po tim pitanjima značili i bili protumačeni kao udaljavanje sa puta EU integracija.

Navodi se da je obostrano istaknuto da se 22. oktobra navršava 15 godina od donošenja Ustava Crne Gore i da taj povod treba obilježiti adekvatnim sadržajima.

