Vlada razriješila Brđanina

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore razriješila je direktora Uprave policije Zorana Brđanina sa te funkcije i za vršioca dužnosti direktora izabrala načelnika budvanskog Centra bezbjednosti Nikolu Terzića.

Abazović je na sjednici Vlade kazao da ne dovodi u pitanje profesionalne kapacitete Brđanina, sa kojim, kako je naveo, ima odličnu komununikaciju na svim mogućim poljima.

„Ne svaljujem krivicu, niti mislim da je Brđanin za nešto posebno kriv, osim funkcionalno, da je zbog dužine svog boravka unutar Uprave policije i obavljanja raznih zadataka, morao da ima informaciju više od svih članova Vlade, računajući i premijera“, naveo je Abazović.

On je kazao da Brđaninu ništa drugo ne stavlja na teret.

