Vlada predlaže skraćenje mandata SO Berane

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore predložiće Skupštini opštine (SO) Berane da skrati svoj mandat zbog toga što, kako je saopšteno, nije u zakonskom roku izabrala predsjednika Opštine.

SO Berane konstatovala je prestanak mandata predsjedniku Opštine Vuku Todoroviću 13. juna.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o stanju u SO Berane u pogledu primjene odredbe člana 66 stav 3 Zakona o lokalnoj samoupravi.

Shodno odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, beranski parlament bio je dužan da izabere predsjednika Opštine u roku od 30 dana od prestanka mandata Todoroviću.

Iz Vlade su u Inforamciji istakli da je, kako SO Berane nije izvršila navedenu zakonsku obavezu, Ministarstvo javne uprave (MJU) ukazalo lokalnom parlamentu da će, ukoliko u roku od deset dana ne donese Odluku o skraćenju mandata, predložiti Vladi da uputi predlog za skraćenje mandata SO Berane.

U dokumentu se navodi da je MJU 5. avgusta uputilo zahtjev Službi SO Berane za dostavljanje informacija, podataka i spisa predmeta u vezi sa primjenom odredbi Zakona o lokalnoj samoupravi.

Služba SO Berane je, kako se dodaje, elektronskim putem dostavila informaciju da jedna trećina odbornika nije predložila skraćenje mandata lokalnom parlamentu, odnosno da nije donijeta Odluka o skraćenju mandata.

“Imajući to u vidu, stekli su se uslovi da Vlada Crne Gore, shodno odredbi člana 66 stav 3 Zakona o lokalnoj samoupravi da uputi predlog za skraćenje mandata Skupštini opštine Berane”, navodi se u informacijii.

Vlada je danas razmatrala i Informaciju o stanju u Skupštini opštine Andrijevica.

Kako se navodi, MJU je konstatovalo da je prva sjednica novoizabranog saziva SO Andrijevica sazvana u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, ali da nije održana u skladu sa zakonom, odnosno da je rok za konstituisanje bio 13. avgust.

Vlada će, kako je saopšteno, za 28. avgust sazvati prvu sjednicu Skupštine opštine Andrijevica, a na njenom dnevnom redu je izbor predsjednika lokalnog parlamenta.

