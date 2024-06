Vlada povukla odluku o prinudnoj upravi u Šavniku

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas povukla odluku o uvođenju prinudne uprave u Šavniku.

Iz Vlade je saopšteno da je na današnjoj sjednici usvojena Odluka o prestanku važenja odluke o raspuštanju Skupštine opštine (SO) Šavnik.

“Vlada je na sjednici od 14. marta donijela odluku o upozorenju SO Šavnik, da u roku od deset dana izvrši zakonom utvrđene obaveze. Međutim, kako SO nije postupila u skladu sa odlukom, Vlada je na sjednici od 28. marta donijela odluku o raspuštanju SO”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da postupak raspuštanja SO podrazumijeva da Vlada donosi odluku o upozorenju i odluku o raspuštanju, a predsjednik Crne Gore raspisuje izbore u opštini u kojoj je skupština raspuštena.

“Imajući u vidu da predsjednik nije raspisao izbore u toj opštini, konstatovano je da izvršenje odluke o raspuštanju nije moguće stvarno i pravno sprovesti u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi”, rekli su iz Vlade.

Iz istog razloga, kako su kazali, prestaje da važi i odluka o upozorenju SO Šavnik.

Vlada je donijela i Odluku o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije (EU) s obzirom na djelovanja Ruske Federacije kojima se destabilizuje situacija u Ukrajini.

Iz Vlade su naveli da će donošenjem te odluke Crna Gora biti u potpunosti pravno usaglašena sa važećim restriktivnim mjerama EU, propisanim izvornom Odlukom Savjeta EU.

“Odnosno sa svim njenim ažuriranim verzijama – izmjenama i dopunama, zaključno sa posljednjom izmjenom od 23. februara ove godine, odnosno sa 12. i 13. paketom sankcija”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS