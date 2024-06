Vlada odbila amandmane na zakone o sprečavanju korupcije i RTCG-u

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore odbila je amandmane poslanika na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije i Predlog Zakona o nacionalnom javnom emiteru – javnom medijskom servisu Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Vlade, to je odlučeno na današnjoj telefonskoj sjednici.

Amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju korupcije podnijeli su poslanici Nikola Zirojević, Branislav Nenezić i Boris Mugoša.

Vlada nije prihvatila amandman kojim se tražilo da za člana Savjeta za sprečavanje korupcije ne može biti birana osoba koja je pravosnažno osuđivana za krivično djelo koje ga “čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije”.

U obrazloženju se navodi da taj amandman nije prihvaćen jer je Predlogom zakona već propisano da za člana Savjeta za sprečavanje korupcije ne može biti biran neko ko ne ispunjava uslove za rad, a u okviru opštih uslova je i neosuđivanost.

Vlada nije prihvatila ni drugi amandman na Predlog zakona o sprečavanju korupcije, kojim se traži da se na prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u Agenciji za sprečavanje korupcije primjenjuju propisi o državnim službenicima i namještenicima, kao i da zaposleni u Agenciji mogu ostvariti pravo na mjsečni dodatak na osnovnu zarade u iznosu do 30 odsto.

U obrazloženju se navodi da se radi o ispunjavanju Greco preporuke iz V kruga evaluacije za Crnu Goru da se treba obezbijediti nezavisnost u procesu zapošljavanja.

Poslanik Ilir Čapuni podnio je amandman na Predlog Zakona o nacionalnom javnom emiteru – javnom medijskom servisu Crne Gore.

Čapuni je predložio da se u članu 28 tog Zakona, iza stava četiri tog člana doda novi stav, kojim se predviđa da će se, zbog specifičnosti jezika i kulture, u predlog liste, po pravilu, utvrstiti kandidat koji pripada albanskom narodu.

Iz Vlade su u obrazloženju naveli da je predloženo rješenje, u smislu toga ko mogu biti ovlašćeni predlagači kandidata za članove Savjeta RTCG-a, kao i koji je način utvrđivanja predloga liste kandidata za članove Savjeta, rezultat višemjesečne analize i rada u okviru radne grupe.

“Prihvatanjem predloženog amandmana koji, nezavisno od ispunjenosti drugih kriterijuma i nezavisno od toga ko su ovlašćeni predlagači, predviđa da se u predlog liste utvrdi kandidat koji pripada albanskom narodu, odstupilo bi se od usaglašenog koncepta da su ovlašćeni predlagači ti koji odlučuju o svom predstavniku u Savjetu Javnog medijskog servisa, što je bitan preduslov da se Savjet oslobodi političkog uticaja”, kaže se u obrazloženju Vlade.

Kako se dodaje, Vlada će rješenja koja se predlažu predmetnim amandmanom imati u vidu prilikom izrade izmjena i dopuna zakona o RTCG-u, koji će, kako su naveli, biti pripremljen u saradnji sa institucijama Evropske unije (EU).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS