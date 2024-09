Vlada da se fokusira na integracije, infrastrukturu i poboljšanje standarda građana

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) neće učestvovati u rješenjima koja su dio bilo kakvog političko – ideološkog inžinjeringa, rekao je poslanik te partije Jasmin Ćorović, dodajući da je pitanje dvojnog državljanstva povezano sa faktičkim suverenitetom Crne Gore.

Ćorović je u saopštenju medijima naveo da ideološki i politički heterogena Vlada treba da se fokusira na pitanje evropskih integracija, infrastrukturu i poboljšanje standarda građana.

“To je suština našeg sporazuma sa Pokretom Evropa sad i insistiraćemo na tome da Vlada i parlamentarna većina budu fokusirane na ta pitanja”, rekao je Ćorović.

Kako je naveo, pitanje dvojnog državljanstva za Crnu Goru, kao malu državu, usko je povezano sa pitanjem njenog faktičkog suvereniteta.

“Nećemo učestvovati u rješenjima koja su dio bilo kakvog političko – ideološkog inžinjeringa”, poručio je Ćorović.

Kako je dodao, o svim pitanjima za koja postoji oštra podjela u javnosti, i koja izazivaju tenzije u društvu može se razgovarati samo tražeći najširi mogući konsenzus u društvu.

