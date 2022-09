Visok stepen saglasnosti da Lekića predlože za mandatara

Podgorica, (MINA) – Politički subjekti koji su osvojili većinu na izborima 30. avgusta 2020. godine, postigli su visok stepen saglasnost da lidera Demosa Miodraga Lekića predlože za novog mandatara.

Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić rekao je da večeras nastavljaju razgovore jer, kako je naveo, imaju princip da ništa nije dogovoreno dok se sve ne dogovori.

„O Lekiću se raspravljalo kao mandataru. Imamo i dogovor u vezi sa programom vlade, skupštinskog rukovodstva. Radimo suprotno od onog što žele naši politički protivnici i idemo u dobrom pravcu“, rekao je Mandić novinarima u Skupštini nakon razgovora lidera politilkih subjekata.

