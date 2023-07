Veljoviću određeno zadržavanje do 72 sata

Podgorica, (MINA) – Bivšem direktoru Uprave policije Veselinu Veljoviću, nakon saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), određeno je zadržavanje do 72 sata.

Državni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić kazao je agenciji MINA da je to učinjeno zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva i ometanja postupka uticanjem na saučesnike i svjedoke.

Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je Veljovića, kao i M.N. i N.M, dok se za A.M. i dalje traga, zbog sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog polozaja i krijumčarenje.

Radonjić je naveo da je prethodno policija pretresala stanove i druge prostorije osumnjičenih, a dokazi protiv njih prikupljeni su i u saradnji sa Agencijom Evropske unije za saradnju organa za sprovođenje zakona (EUROPOL).

