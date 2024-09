Večeri evropskih filmova u Kinoteci od sjutra

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo evropskih poslova, u saradnji sa Crnogorskom kinotekom i Evropskom kućom, organizovaće projekcije evropskih filmova od sjutra do 26. septembra, u sali Kinoteke u Podgorici.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, projekcije pod sloganom „Evropske vrijednosti kroz film“ organizuju se povodom obilježavanja Dana Interreg saradnje.

“Od ponedjeljka do četvrtka veče, na repertoaru će biti po jedan film evropske produkcije, od kojih su neki nagrađivani na međunarodnim festivalima”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, događaj će sjutra otvoriti glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom (EU) Predrag Zenović i šefica Sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori Ingve Engstrom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS