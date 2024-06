VDT: Izuzeta nova dokumentacija iz ASK-a

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), izuzeli su iz Agencije za sprečavanje korupcije(ASK) dodatnu dokumentaciju, u predmetu formiranom protiv direktorice ASK-a Jelene Perović.

Iz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT) saopšteno je da je riječ o dokumentaciji koja nije javno dostupna, „kako netačno tvrde iz ASK-a“.

„U konkretnom slučaju, SDT je postupao po anonimnoj prijavi kojom se ukazivalo na nezakonitosti i zloupotrebe u radu odgovornih osoba u ASK-u“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Državno tužilaštvo nema namjeru da komentariše pokušaje institucionalne zloupotrebe u korist bilo kog pojedinca.

„Ali zbog neistinitih navoda iz ASK-a, ima obavezu da informiše javnost da izuzimanje dodatne dokumentacije nema apsolutno nikakve veze sa donijetom odlukom bilo kog drugog pravosudnog organa“, dodaje se u saopštenju.

Iz VDT-a su podsjetili da se glavni specijalni tužilac, ni po kojem osnovu, ne može dovesti u vezu sa postupanjem u ovom predmetu, zbog opštepoznate činjenice da je, na lični zahtjev, izuzet iz tog predmeta.

