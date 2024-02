Varhelji: Uvjerljiva posvećenost Crne Gore borbi protiv kriminala i korupcije

Podgorica, (MINA) – Posvećenost i predanost Crne Gore reformi pravosuđa, borbi protiv organizovanog kriminalna i korupcije je uvjerljiva, rekao je evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji.

On je na mreži X naveo da je bilo sjajno čuti nove informacije od zamjenika predsjednika Vlade, Alekse Bečića.

Varhelji je kazao da je srećan što čuje da rad na poglavljima 23 i 24 napreduje veoma dobro.

Bečić je naveo da je detaljno predočio Varheljiju, pojedinačno po svakom privremenom mjerilu za poglavlja 23 i 24, šta je Crna Gora realizovala do ovog trenutka.

“Istakao sam zadovoljstvo što Crna Gora ubrzano korača ka dobijanju IBAR-a i nakon toga, ove godine, zatvaranju pregovaračkih poglavlja”, dodao je Bečić.

On je na platformi X naveo da “ovu veliku evropsku priliku, crnogorsku istorijsku i generacijsku šansu nećemo propustiti”.

“Zaključeno je da je ubrzanje evropskog puta Crne Gore kao najnaprednijeg kandidata, odlična vijest za Crnu Goru ali i sve zemlje kandidate”, naveo je Bečić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS