Varhelji: Radujem se revitalizaciji procesa pristupanja Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji čestitao je crnogorskom predsjedniku Jakovu Milatoviću stupanje na tu dužnost i poručio da se raduje revitalizaciji procesa pristupanja Crne Gore.

Milatović je ranije danas u Skupštini položio zakletvu, čime je zvanično preuzeo dužnost predsjednika Crne Gore.

„Radujem se revitalizaciji procesa pristupanja Crne Gore. Krajnje je vrijeme da zajedno radimo na postizanju dugo očekivanih rezultata“, naveo je Varhelji na Tviteru /Twitter/.

