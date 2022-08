Vanredne parlamentarne izbore organizovati sa lokalnim

Podgorica, (MINA) – Vanredni parlamentarni izbori u Crnoj Gori treba da budu održani zajedno sa lokalnim koji su raspisani za 23. oktobar, ocijenio je jedan od lidera Pokreta Evropa sad (ES) Jakov Milatović.

On je rekao da je svima jasno da je trenutni saziv Skupštine najveći politički problem u Crnoj Gori, i da nije mogao da za dvije godine izabere stabilnu vladu.

“Nemamo promjene u Sudskom savjetu, niti sudije Ustavnog suda. Smatramo da je jedini način da se promijeni taj saziv – da se ide na izbore”, kazao je Milatović na konferenciji za novinare.

On je naveo da u Pokretu ES žele da vanredni parlamentarni izbori budu što prije – zajedno sa već raspisanim lokalnim izborima.

“Kako je nastala 43. vlada tako se i ugasila. Upravo je URA srušila prvu demokratsku vladu, sa Demokratskom partijom socijalista. Pozdravljamo odluke Demokratske Crne Gore, Prave i Ujedinjene Crne Gore koje su jedine imale principijelan stav”, rekao je Milatović.

On je ocijenio da je Crnoj Gori potrebna politički stabilna i znavena vlada koja može biti formirana poslije vanrednih parlamentarnih izbora.

Jedan od lider Pokreta Milojko Spajić kazao je da je trenutno najracionalnije da na izbore izađu samostalno, a da su im najbliže Demokrae.

“Juče niko nije pominjao program Evropa sad, taj zamajac koji smo mi pokrenuli i koji je počeo da usporava zbog prekinutog niza reformskih koraka koje smo započeli. Građani su siti previranja, trebaju nam izbori, treba nam politička stabilnost”, zaključio je Spajić.

