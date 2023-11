Vag čestitala Mandiću

Podgorica, (MINA) – Šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag čestitala je predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću izbor na tu funkciju.

Vag je navela da Misija OEBS-a podržava “konsolidaciju crnogorske demokratske tranzicije i reformske procese od 2006. godine”.

Kako je kazala, Misija je razvila snažno partnerstvo sa Skupštinom Crne Gore, jačajući transparentvnost njenog rada, profesionalizam službe za ljudske resurse i ukupne kapacitete osoblja u izradi zakona, kao i rodnu osjetljivost.

„Dozvolite mi da Vas uvjerim u kontinuiranu podršku Misije cijenjenoj instituciji kojom sada predsjedavate, u skladu sa vrijednostima i principima koje dijele države učesnice u okviru OEBS-a“, poručila je Vag.

