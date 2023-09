Vučković: Utvrditi da li je bilo propusta i čijih u slučaju provale u depo

Podgorica, (MINA) – Vršiteljka dužnosti predsjednice Vrhovnog suda Vesna Vučković smatra da nadležni organi treba da utvrde da li je bilo propusta i čijih u slučaju provale u depo Višeg suda.

Vučković je, u intervjuu Vijestima, podsjetila da su, zbog rekostrukcije zgrade Vrhovnog suda, početkom jula dopisom zamolili Upravu policije za saradnju u pogledu kontrole osoba koje obavljaju radove, kao i da su tražili pojačanu bezbjednost unutar i izvan zgrade.

“Što se tiče prokopa tunela do depoa, formiran je predmet u Osnovnom državnom tužilaštvu, i sve što bih rekla bilo bi prejudiciranje o ishodu događaja”, navela je Vučković.

Ona je kazala da je tačno da dio predmeta koji se nalaze u depou predstavlja oružje i municiju koji su vještaćeni kao dokazi.

Vučković je navela da je više puta, sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Upravom policije i Upravom za imovinu, inicirala razgovore o tome da li te stvari uopšte treba da budu u depou, kao i da je govorila da su zgrade sudova na vrlo niskom nivou bezbjednosti za građane i zaposlene.

Ona je rekla da procjenu bezbjednosti ne vrši sud niti sudija, već drugi nadležni organi, nakon čije se procjene pristupa obezbjeđenju objekata, prema preporukama.

“O događaju koji se desio u Višem sudu govorio je predsjednik tog suda (Boris Savić) i smatram da drugi organi koji su za to nadležni treba da daju odgovor na pitanje da li je bilo propusta, i ako jeste čijih”, kazala je Vučković.

Ona je rekla da je saglasna sa konstatacijom Evropske komisije (EK) da su zgrade sudova u Crnoj Gori, kao i uslovi u kojima sudije rade, ispod evropskog standarda.

“Tako da me raduje pomak na preduzetim koracima za izgradnju novih zgrada, dvije kule na Starom aerodromu za potrebe jednog dijela sudova, koje bi u najboljem slučaju bile sagrađene za četiri godine. Međutim, do tada moramo da radimo na poboljšanju postojećih uslova”, navela je Vučković.

Upitana kakav izvještaj EK očekuje u dijelu sudstva ona je odgovorila da ne može unaprijed da govori o nalazima izvještaja, koji će ubrzo biti objavljen.

Ali očekujem da će biti u skladu sa dosadašnjim ocjenama koje su realne, tačne i savjetodavne.

Ona je kazala da je važno da sudstvo nastavi da bude kredibilan partner EK za sprovođenje ključnih reformi i unapređenje stanja u pravosuđu.

“Prioritetno je da se utvrdi konačan Plan racionalizacije pravosudne mreže i pristupi njegovoj realizaciji, kao i da se sprovedu konkretne mjere na povećanju efikasnosti rada svih sudova, a naročito Višeg suda u Podgorici i da se kontinuirano jačaju principi integriteta i transparentnosti”, ocijenila je Vučković.

