Podgorica, (MINA) – Predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine su, na osnovu zahtjeva građana Rožaja, obišli privremeno odlagalište otpada Mostina i utvrdili nepravilnosti u vezi s implementacijom propisanih mjera u cilju zaštite zdravlja stanovništva okolnih sela.

To se navodi u zajedničkom saopštenju Agencije i Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.

Podsjeća se da je Agencija 2. aprila, na osnovu zahtjeva građana, pokrenula postupak za utvrđivanje štete u životnoj sredini ili neposredne opasnosti od štete na lokaciji deponije Mostina.

Iz Agencije i Ministarstva su kazali da je 10. jula, preduzeće Komunalno Rožaje obavijestilo Agenciju da je, u cilju zaštite zdravlja stanovništva okolnih sela, postavljana led rasvjeta, video nadzor, izgrađene kapije i ograde, te zaposleno odgovorno lice.

“Međutim, današnjim obilaskom utvrđeno je da sve mjere iz prethodnog dopisa nijesu u potpunosti ispoštovane”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je, s obzirom na stalne pritužbe građana zbog učestalih požara na lokaciji i ugrožavanja zdravlja stanovnika okolnih sela, Agencija naložila Komunalnom da adekvatno ogradi prostor privremenog odlagališta, budući da se lokacija nalazi uz magistralni put Rožaje – Dračenovac.

“Potrebno je uspostaviti dodatnu signalizaciju kako bi se vozači na vrijeme upozorili na prisustvo odlagališta, adekvatno osvijetliti prostor privremenog odlagališta radi sigurnosti, uspostaviti prijemno-otpremnu zonu sa kolskom vagom, parking prostorom i prostorom za pranje vozila, kako bi se spriječilo zaprljanje magistralnog puta prilikom priključenja specijalizovanih vozila”, navodi se u preporukama.

Agencija je naložila da se izgradi kapija kako bi se onemogućio pristup neovlašćenim licima tokom i van radnog vremena odlagališta, izgradi portirnica sa pratećim instalacijama i uspostaviti čuvarska služba koja će voditi evidenciju o otpadu.

“Obavezno je detaljno evidentiranje svih podataka nakon sprovedenih postupaka prijema, mjerenja i vizuelnog pregleda otpada”, dodaje se u preporukama.

Među navedenim mjerama je i uspostavljanje adekvatnog sistema video nadzora na cijelom prostoru privremenog odlagališta.

Agencija je preporučila da se jasno istakne radno vrijeme privremenog odlagališta i osigura da van radnog vremena bude zatvoreno, sa onemogućenim pristupom neovlašćenim osobama.

U predloženim mjerama se navodi da bi trebalo definisati vremenske intervale za prekrivanje otpada zaštitnim slojem neutralnog materijala, tretiranje sredstvima za deratizaciju i uništavanje drugih organizama, te voditi preciznu evidenciju o svim sprovedenim radnjama.

Agencija je naložila da se obezbijede sredstva za gašenje požara i uspostavi efikasan sistem protivpožarne zaštite.

Iz Ministarstva i Agencije su poručili da će nastaviti da prate situaciju na lokaciji Mostina i preduzimaju sve neophodne korake kako bi se osigurala zaštita zdravlja stanovništva i životne sredine.

“Pozivamo građane da nastave sa prijavama nepravilnosti, jer je njihov doprinos ključan za očuvanje i unapređenje ekoloških standarda u Crnoj Gori”, zaključuje se u saopštenju.

