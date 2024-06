Usvojiti Zakon o pravnom prepoznavanju roda na osnovu samoodređenja

Podgorica, (MINA) – Zakon o pravnom prepoznavanju roda baziranog na samoodređenju garancija je slobode odlučivanja o sopstvenom životu i tijelu i značajan je za unapređenje ljudskih prava i sloboda građana i građanki, poručeno je sa performansa “U pravo vrijeme” koji je organizovala nevladina organizacija (NVO) Kvir Montenegro.

Učesnici performansa, kojim je skrenuta pažnja na sve lošiji položaj LGBTIQ populacije u Crnoj Gori, pozvali su poslanike i poslanice da ispune dužnost prema društvu i usvoje taj Zakon.

Feministkinja Marija Jovanović kazala je da postoje brojna pitanja o kojima je ispravno i neophodno da se država pita, ali ne smije da se miješa u privatne živote.

„Država treba da se pita kada je riječ o tome kako tretiramo jedni druge, kako je uređena, o ekološkim pitanjima, saobraćajnim zakonima i brojnim drugim. Ali ono o čemu država nikada ne smije da se pita jesu naši intimni, privatni životi“, rekla je Jovanović.

Ona je rekla da je razlog organizovanja preformansa da pozovu poslanike i poslanice crnogorskog Parlamenta dam kada se Zakon pravnom prepoznavanju roda baziranog na samoodređenju nađe u Skupštini, ispune svoju obavezu i dužnost prema društvu i usvoje taj Zakon.

„Ovaj Zakon nije garancija slobode samo za neke, već je korak ka zemlji o kojoj svi maštamo. On je obećanje slobode koju sanjamo i koju samo zajedno možemo izgraditi“, kazala je Jovanović, saopšteno je iz PR Centra.

Koordinator projekata u NVO Kvir Montenegro, Balša Dragojević, rekao je da su performanso prenijeli poruke da je Zakon garancija slobode odlučivanja o sopstvenom životu i tijelu i da je suštinski značajan za unapređenje ljudskih prava i sloboda svih građana i građanki.

Dragojević je naglasio da je pravo svake osobe da odlučuje o svom životu i dodao da je Crna Gora načinila značajne korake u priznavanju i zaštiti prava LGBTIQ zajednice.

On je rekao da su posljednje tri godine pokazale da napori nijesu bili dovoljni da se održi i unaprijedi poštovanje ljudskih prava.

„Nažalost, urušavanje poštovanja prava LGBTIQ zajednice potvrđeno je i padom države na ILGA Duginoj mapi Evrope, koji se kontinuirano dešava već tri godine”, kazao je Dragojević.

On je naveo da je Crna Gora ove godine pala osam pozicija, sa 11. na 19. mjesto.

“Što nas svrstava među zemlje koje u velikoj mjeri ne poštuju ljudska prava LGBTIQ osoba”, rekao je Dragojević.

On je kazao da je taj pad rezultat potpunog izostanka posvećenosti države zaštiti prava LGBTIQ zajednice.

“Uprkos naporima civilnog društva, Vlada i Skupština Crne Gore nijesu uspjele da finalizuju i usvoje Zakon o pravnom prepoznavanju roda na osnovu samoodređenja“, jasan je Dragojević.

On je rekao da je nakon deset godina Crna Gora izgubila i svoju zvaničnu državnu politiku u borbi protiv homofobije i transfobije – Strategiju za unapređenje kvaliteta života LGBTIQ osoba.

„Usvajanje Zakona o pravnom prepoznanju roda na osnovu samoodređenja bio bi sljedeći korak ka postizanju potpune ravnopravnosti i jednakosti za sve građane Crne Gore”, kazao je Dragojević.

On smatra da bi usvajanjem tog Zakona, Crna Gora poslala jasnu poruku da poštuje i podržava dostojanstvo svih svojih građana bez obzira na njihov rodni identitet.

Dragojević je naveo da se država nalazi na putu evropskih integracija i smatra da bi usvajanje Zakona pokazalo njenu posvećenost evropskim vrijednostima ljudskih prava i ravnopravnosti.

