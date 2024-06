Usvojeni svi zakoni potrebni za dobijanje IBAR-a

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta usvojili su večeras još pet zakona čime je zaokružen set zakona potrebnih za dobijanje Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR).

Predlog zakona o sprečavanju korupcije usvojen je sa 68 glasova za i tri uzdržana.

Sa 68 glasova za i tri uzdržana usvojen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Predlog zakona o medijima podržala su 72 poslanika.

Za Predlog zakona o nacionalnom javnom emiteru – Javnom medijskom servisu Crne Gore glasalo je 68 poslanika, dok su tri bila uzdržana.

Poslanici su većinom od 71 glasa izglasali i Predlog zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama usvojen je sa 71 glasom poslanikom.

Predsjednik parlamenta Andrija Mandić kazao je, nakon glasanj, da je ovo velika noć za Crnu Goru.

„Zato što smo pokazali, i pored razlika koje postoje, da možemo da se okupimo oko zajedničkog cilja i da zajedno radimo“, rekao je Mandić.

Glasanju u Skupštini prisustvovali su premijer Milojko Spajić, potpredsjednici Vlade Aleksa Bečić i Momo Koprivica, ministarka Evropskih poslova Maida Gorčević, ministarka kulture i medija Tamara Vujović, kao i ministri vanjskih poslova Filip Ivanović i unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Poslanici su na sjednici u četvrtak usvojili Zakon o lobiranju, izmjene i dopune zakona o sudovima i o Sudskom savjetu i sudijama, kao i izmjene i dopune Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu.

Na jučerašnjoj sjednici su usvojene i izmjene i dopune Zakonika o krivičnom postupku, izmjene i dopune Zakona o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, izmjene i dopune Zakona o državnom tužilaštvu.

