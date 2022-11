Usvojene izmjene Zakona o predsjedniku

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore usvojila je izmjene Zakona o predsjedniku, kojima je predviđeno da će se, ukoliko predsjednik države na predloži mandatara za sastav vlade, mandatarom smatrati kandidat koji ima jasnu podršku većine poslanika.

Izmjene zakona predložili su poslanici Demokratskog fronta (DF).

Za izmjene zakona glasao je 41 poslanik DF-a, Socijalističke narodne partije, Demokrata, Građanskog pokreta URA, Ujedinjene i Prave Crne Gore.

Protiv je bio jedan poslanik.

Poslanik Demokratske partije socijalista Danijel Živković rekao je da je zakonsko rješenje pripremljeno potpuno suprotno Ustavu.

“Razumijem potrebu DF-a da urušavaju institucionalni sistem Crne Gore, djeluju suprotno Ustavu, rade ono što se kosi sa demokratskim principima, ali ne mogu da shvatim da druge kolege pristaju da budu vagoni lokomotive koja pokušava da uništi i degradira Crnu Goru”, kazao je Živković.

Kako je ocijenio, zakonom se targetira direktno predsjednik države Milo Đukanović.

“Ostalo je još da neko uđe u zgradu Predsjedništva i pokuša da iseli predsjednika”, naveo je Živković.

On je kazao da klub DPS-a neće učestvovati u glasanju.

„Mislim da građani treba da vide sve one poslanike i poslanice koji ostaju ovdje u parlamentu da glasaju za jedno ovakvo zakonsko rješenje, koje uvodi Crnu Goru u ozbiljnu krizu, ne samo ustavnu, nego i demokratsku i svaku drugu“, rekao je Živković.

On je naveo da smatra da je ovo ispit za institucije, za državno tužilaštvo.

„Ovim putem pozivam nadležno tužilaštvo da preispita da li u djelovanju parlamentarne većine, predsjednice Skupštine postoji elementi krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti“, naveo je Živković.

On je kazao da se „odgovor na anarhiju dobro zna“.

Poslanik DF-a Predrag Bulatović rekao je da Đukanović, iako je imao obavezu da da mandat onom ko ima većinu u Skupštini, to nije uradio, već je umjesto mandatara predložio skraćenje mandata Skupštine.

“Imamo situaciju da više od 40 dana vlada kojoj je izglasano nepovjerenje vrši najznačajniju funkciju u državi. Želimo da se to pitanje riješi”, kazao je Bulatović.

On je naveo da zakon rješava krizu i pat poziciju koja postoji u Crnoj Gori.

“Nije oduzeta nijedna nadležnost predsjedniku Crne Gore, ali je otvorena mogućnost da obnovi konsultacije sa svim političkim subjektima. Ostajemo pri stavu da je mandatar Miodrag Lekić”, rekao je Bulatović.

On je kazao da su izmjene zakona u skladu sa Ustavom.

„Ovaj zakon nije ustavni puč, ovaj zakon je najbolja namjera parlamentarne većine“, naveo je Bulatović.

