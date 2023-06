Ustavni sud ukinuo izmjene Zakona o predsjedniku

Podgorica, (MINA) – Ustavni sud Crne Gore jednoglasno je danas ukinuo izmjene Zakona o predsjedniku, koje je parlament usvojio u decembru prošle godine.

“Ukidaju se odredbe člana 7.b stav 1, člana 7.f stav 1, člana 7.h st..2, 4. i 5. i člana 24.a Zakona o predsjedniku Crne Gore”, navodi se u saopštenju Ustavog suda nakon današnje sjednice.

Odluka će, kako se dodaje, biti objavljena u Službenom listu Crne Gore.

Inicijative za ocjenu ustavnosti Zakona su Ustavnom sudu ranije podnijeli Boris Bastijančić, savjetnik za ustavni sistem i pravna pitanja doskorašnjeg predsjednika države Mila Đukanovića ii nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju.

Ustavni odbor Skupštine predložio je ranije Ustavnom sudu da odbaci inicijative, ocjenjujući da nema osnova za njihovo prihvatanje.

Izmjene Zakona o predsjedniku, koje se odnose na proceduru izbora mandatara za sastav Vlade, usvojene su u decembru prošle godine.

Venecijanska komisija preporučila je tada poslanicima da ne usvajaju izmjene Zakona.

Đukanović je, nakon što nije postignut dogovor oko novog mandatara ni posle usvajanja izmjena i dopuna Zakona o predsjedniku, raspustio Skupštinu i raspisao vanredne parlamentarne izbore.

