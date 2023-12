Uspješna saradnja crnogorskih institucija sa ReSPA-om

Podgorica, (MINA) – Jačanje administrativnih kapaciteta ključno je za uspješno sprovođenje obaveza iz procesa pristupanja Evropskoj uniji (EU), ocijenjeno je na sastanku ministarke evropskih poslova Maide Gorčević i direktorice Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) Maje Hanđiske Trendafilove.

Iz Ministarstva evropskih poslova (MEP) saopšteno je da je sa sastanka poručeno da je zbog toga jako važno nastaviti saradnju organa državne uprave sa ReSPA-om, na unapređenju znanja i vještina državnih službenika i namještenika i daljem snaženju javne uprave.

Gorčević je kazala da je zadovoljna dosadašnjom saradnjom sa ReSPA-om i upoznala je sagovornicu sa planovima MEP-a, u dijelu jačanja kapaciteta tog resora, kao i snaženja kompletne pregovaračke strukture.

„Za uspješan završetak pregovaračkog procesa i posebno za efikasno korišćenje mogućnosti koje će nam biti dostupne kada postanemo članica EU, moramo imati snažne institucije i stručne i kvalitetne kadrove“, rekla je Gorčević.

Kako je navela, unapređenje znanja i vještina, uz zadržavanje stručnog kadra u pregovaračkoj strukturi, imperativ su na evropskom putu Crne Gore.

Hanđiska Trendafilova je rekla da je zadovoljna uspješnom saradnjom ReSPA-e sa crnogorskom javnom upravom i navela da očekuje da će ona biti jednako kvalitetno nastavljena i u narednom periodu.

Ona je upoznala Gorčević sa aktivnostima i mehanizmima rada ReSPA-e, istićući da je Regionalna škola na raspolaganju, kako Crnoj Gori, tako i ostalim državama regiona, za izgradnju i dalje snaženje administrativnih kapaciteta neophodnih za punopravno članstvo u EU.

„Na sastanku su, takođe, razmotreni modaliteti konkretnih oblika saradnje dvije institucije u narednom periodu“, naveli su iz MEP-a.

