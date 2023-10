URA: Vučić da ne podstiče nacionalne tenzije u Crnoj Gori u susret popisu

Podgorica, (MINA) – Neprimjerene izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, u susret popisu u Crnoj Gori, nijesu dobar primjer dobrosusjedskih odnosa, jer se njima jasno podstiču nacionalne tenzije, ocijenili su iz Građanskog pokreta (GP) URA.

Vučić je ranije kazao da u crnogorsku vladu mogu ući samo oni koji govore sve najgore o Srbiji i da će na predstojećem popisu u Crnoj Gori biti „više Srba“.

U GP URA smatraju da se takvim izjavama jasno podstiču nacionalne tenzije koje, kako su naveli, narušavaju mukotrpno građeno pomirenje među građanima Crne Gore.

U reagovanju te partije navodi se da se takvim izjavama vraćaju u fokus teme koje Crnu Goru, ali i region, još od devedesetih drže zarobljenim u nacinalnim i vjerskim podjelama.

„Što svakako ne doprinosi napretku naših država na putu u Evropsku uniju, a nažalost mogu nas ponovo odvesti niz balkanske stramputice koje sigurni smo niko od nas ne želi“, kazali su iz GP URA.

Prema njihovim riječima, Balkanu je dosta mržnje, podjela i sukoba.

„Vrijeme je da konačno izaberemo pomirenje, međusobno poštovanje i napredak“, poručili su iz GP URA.

Kako su naveli, popis stanovništva je unutrašnja stvar Crne Gore, na kojem svi građani imaju pravo da slobodno izjasne i to im pravo niko ne smije uskratiti, bili oni Crnogorci, Srbi, Bošnjaci, Albanci, Hrvati, Romi ili bilo koje druge nacije.

„Sa druge strane, ponižavajuće je po sve građane Crne Gore što ih određeni politički i vjerski krugovi, kako u Crnoj Gori tako i van nje, tretiraju na način što im sugerišu kako treba da se izjasne, kao da oni sami nijesu dovoljno sposobni da znaju kako se nacionalno osjećaju”, zaključuje se u reagovanju URA-e.

