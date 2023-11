URA pokušava da prikrije nedomaćinsko upravljanje državnim aparatom

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA i njen lider Dritan Abazović pokušavaju da, nizom paušalnih ocjena, obmanu crnogorsku javnost i prikriju nedomaćinsko i nedemokratsko upravljanje državnim aparatom, poručili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

GP URA saopštio je u utorak da je netačna statistika, koju je objavio CGO, da je 43. Vlada, pod rukovodstvom Abazovića, imenovala oko 1,3 hiljade i razriješila oko 500 funkcionera.

Asistent na programima CGO-a, Nikola Obradović, naveo je u reagovanju da je ta nevladina organizacija, od početka tehničkog mandata Vlade, sa pažnjom pratila aktivnosti koje se odnose na imenovanja i razrješenja javnih funkcionera.

Kako je rekao, CGO je, shodno podacima objavljenim u Službenom listu Crne Gore, periodično iznosio konkretne podatke o broju imenovanih i razriješenih funkcionera, a što je s pravom generisalo pažnju značajnog dijela javnosti.

“CGO nikada nije ulazio u to da li su javni funkcioneri imenovani na v.d. poziciju ili ne, kao i da li je jedno lice imalo više funkcija, već su precizno navođene brojke imenovanih javnih funkcionera i to isključivo za period tehničkog mandata”, istakao je Obradović.

On je kazao da Vlada u tehničkom mandatu na to nije reagovala kad je imala obavezu da pruži objašnjenja, ali da je do posljednjeg dana tu praksu sprovodila.

“Postavka da imenovanje nije imenovanje pod određenim uslovima, kako to pokret URA danas interpretira, ostaće zabilježeno kao i ono da zakone ne treba poštovati ako su nespretno napisani”, rekao je Obradović.

Kako je dodao, i laici znaju da svako imenovanje ili razrješenje, uključujući i ona koja su privremena, odnosno v.d, a koja se izglasaju na Vladi i objave u Službenom listu, predstavljaju posebno, novo imenovanje ili razrješenje.

Obradović je rekao da su i v.d. stanja jedan od pokazatelja nedemokratske, a u nekim slučajevima i nezakonite, prakse Vlade Abazovića.

On je naglasio da CGO ostaje pri stavu da je Vlada Abazovića u tehničkom mandatu imenovanjima svjesno unaprijed obezbijedila nezasluženu finansijsku dobit visokom broju funkcionera, koristeći svoju tadašnju poziciju kao poligon za namirivanje partijskog kadra.

“Tim je unaprijed opterećen budžet, a što će potvrditi dodatni izdaci iz budžeta koji će biti znatno veći nego trenutni”, dodao je Obradović.

Kako je rekao, saopštenje URA-e daje korisnu sugestiju da se ti podaci pribave, jer će oni biti jedan od pokazatelja koliko je ta Vlada koštala građane.

“U međuvremenu, privrženost pokreta URA zaštiti državnog budžeta, ali i pokušaj da se naknadno sanira načinjena štete, umjesto kroz saopštenja, može se demonstrirati i kroz uzimanje u obzir inicijative CGO-a za smanjenje trajanja i iznosa funkcionerskih naknada po prestanku funkcije, a koja već godinu i po stoji i u ladici njihovog poslaničnog kluba”, kazao je Asanović.

On je rekao da će ocjenu o kvalitetu rada te Vlade dati i Izvještaj EK za Crnu Goru.

“Kao i drugi relevantni i objektivni dokumenti, nakon što su je već dali građani i Crne Gore, u mjeri u kojoj su to mogli kroz koalicioni izlazak na izbore ovog političkog subjekta”, naveo je Obradović.

