URA najavila interpelaciju o radu Milovića

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA podnijeće Skupštini predlog za interpelaciju o radu ministra pravde Andreja Milovića, najavili su iz te partije.

Šef Poslaničkog kluba GP URA Miloš Konatar rekao je Vijestima da je Milović odavno izgubio kredibilitet da obavlja funkciju ministra pravde, zbog više afera koje se vežu za njega, a posebno odbijanja izručenja Binalija Čamgoza Turskoj.

“Poslanici URA će ponuditi predlog interpelacije o radu Milovića svim poslanicima, kako bi jasno vidjeli ko u Skupštini podržava aktivnosti Milovića, a ko ne”, kazao je Konatar.

Predsjedništvo Pokreta Evropa sad (PES) isključilo je u nedjelju iz stranke Milovića, a jedan od razloga za to je navodno neizručenje Čamgoza Turskoj, zatim “nesmotrene” izjave u Hrvatskoj, napad na bezbjednosni sektor, odnosno “ponašanje koje šteti partiji”.

Interpelacija je jedan od instrumenata koji, prema Ustavu, Skupština ima na raspolaganju za ostvarivanje parlamentarnog nadzora nad radom Vlade.

Interpelaciju može podnijeti najmanje 27 poslanika.

Ako se interpelacija usvoji, Skupština šalje zaključke Vladi, koja ne mora da ih usvoji.

Iz PES-a su u nedjelju saopštili da će “pozicija Milovića u Vladi biti otvorena uoči planirane rekonstrukcije 44. Vlade, a u skladu sa ostvarenim rezultatima u oblastima vladavine prava i evropskih integracija”.

