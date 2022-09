URA: Đukanović strahuje od odgovornosti koju će ubrzo snositi

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović strahuje od odgovornosti koju će neminovno morati da snosi za sva svoja nepočinstva, zbog čega ne preza od oglašavanja u medijima čija je svrha manipulacija javnosti, saopštili su iz Građanskog pokreta URA.

Đukanović je ranije danas, u intervjuu za Euro News Albania, ocijenio da je Crna Gora, sudeći prema pregovorima političkih partija, izvjesno pred skorijim parlamentarnim izborima i poručio da očekuje da će država dobiti stabilnu vladu koja će nastaviti da je vodi putem evropskog napretka.

Iz URA-e su kazali da je evropska agenda o kojoj govori Đukanović “ništa drugo do fasada”.

“Njegov diskurs o Crnoj Gori u EU služi mu ni za šta drugo osim kao fasada i obmana javnosti, domaće i svjetske, sve kako bi pobjegao od zakona i odgovornosti koju ima zbog svega što se događalo u državi u prethodnih 30 godina”, naveli su iz te partije.

Kako su istakli, Đukanović je, što pokazuju stav o regionalnim inicijativama ali i samo njegovo dugogodišnje političko djelovanje, čovjek koji robuje strahovima od odgovornosti i koji ne želi da otvara, već zatvara Crnu Goru i čini je udobnom samo za sebe i svoje najbliže saradnike i prijatelje.

“Toga više neće biti. URA je za 100 dana isporučila brojne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, i to je ono što plaši Đukanovića i njegovu partiju, čiji su mnogi visoki funkcioneri sada u zatvoru”, naveli su iz URA-e.

Iz te partije su kazali da su, na čelu sa Abazovićem, spremni na svaki scenario i da neće stati dok ne “završi posao”.

“Jer su organizovani kriminal i korupcija glavna prepreka Crnoj Gori da iskorači u bolju, evropsku budućnost”, zaključili su iz URA-e.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS