Crna Gora sjutra protiv Kine

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće sjutra sa Kinom utakmicu trećeg kola D grupe Svjetskog prvenstva u Singapuru.

Crnogorski vaterpolisti nakon prva dva kola ostvarili su polovičan učinak.

Savladali su Grčku 10:9, dok su poraženi od Hrvatske 13:11.

Kina je bez bodova u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Početak duela zakazan je za šest sati i deset minuta.

U drugom meču te grupe sastaće se Grčka i Hrvatska (11.35).

