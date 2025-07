Kljajević na EP u Bergenu

Podgorica, (MINA) – Norveški Bergen od 17. do 20. jula biće domaćin 15. prvenstva Evrope za mlađe seniore i seniorke, na kojem će crnogorsku atletiku predstavljati Vesna Kljajević.

Članica mojkovačke Tare takmičiće se u bacanju kugle.

Norma za nastup u Bregenu bila je 14,40 metara, a jedina predstavnica Crne Gore mjesto među 32 najbolje u Evropi izborila je hicem od 14.95 metara.

Sa Vesnom Kljajević u Bregenu je njen trener Danilo Ristić.

Kvalifikacije u bacanju kugle na programu je 17. jula u deset sati i 30 minuta po lokalnom vremenu, dok je finale istog dana u 19.20.

Prijavljeno je ukupno 1.198 atletičarki i atletičara iz 44 države.

