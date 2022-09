URA čeka zajedničku ponudu Demokrata i DF-a

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret URA čeka zajedničku ponudu Demokrata i Demokratskog fronta (DF), poručili su iz URA-e, navodeći da su vanredni izbori najpoštenije rješenje, ako nema dogovora.

Iz URA-e su kazali da su već saopštili da žele nastavak borbe protiv kriminala i Crnu Goru u Evropskoj uniji, i poručili da od toga neće odustati.

“Ostali neka se izjasne. Nijesmo spremni na trule kompromise. Ako nema dogovora, idemo na izbore”, rekli su iz te partije.

To je, kako su naveli iz URA-e, najpoštenije rješenje.

Iz te partije poručili su da su za to spremni, ali da nijesu spremni da se igraju sa državnim interesima.

Iz URA-e su kazali da očekuju da predloge za rješenje političke krize donesu svi oni koji su srušili 43. Vladu, zajedno sa Demokratskom partijom socijalista (DPS).

Vlada je, kako su dodali, srušena bez plana i razmišljanja i lideru DPS-a Milu Đukanoviću je vraćena mogućnost odlučivanja o Crnoj Gori.

“Kolege iz Demokrata, s obzirom na to da su rekli da devet poslanika URA-e, CIVIS-a i Socijalističke narodne partije nema pravo da predlaže, neka predlože strukturu Vlade”, navodi se u saopštenju.

Iz URA-e su poručili Demokratama “da ne manipulišu i ne troše vrijeme”.

“Neka se dogovore između sebe i iznesu nam predlog, a organi će se o tome izjasniti u najkraćem roku”, rekli su iz URA-e.

