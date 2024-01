UNESCO: Države da daju prioritet obrazovanju

Podgorica, (MINA) – UNESCO je pozvao države članice da daju prioritet obrazovanju kao važnom segmentu svakog društva za promovisanje ljudskog dostojanstva i mira, saopšteno je iz Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz tog resora su kazali da je UNESCO Međunarodni dan obrazovanja, koji se obilježava danas, ove godine posvećen ključnoj ulozi koju obrazovanje i nastavnici imaju u suzbijanju govora mržnje, koji je u porastu u najvećoj mjeri, zbog zloupotrebe različitih medija.

“Učenje za mir mora biti usmjereno ka tome da se učenici osnaže neophodnim znanjem, vrijednostima, stavovima, vještinama i ponašanjem da postanu nosioci mira u svojim zajednicama”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da kroz obrazovanje učenici mogu bolje da prepoznaju govor mržnje, uče se da poštuju različitosti i ljudska prava i da prepoznaju razliku između govora mržnje i slobode izražavanja.

“UNESCO poziva svoje države članice da daju prioritet obrazovanju kao važnom segmentu svakog društva za promovisanje ljudskog dostojanstva i mira”, navodi se u saopštenju.

Crna Gora je, kako je saopšteno, prepoznala važnost te teme, pa je MPNI u okviru Strategije za digitalizaciju obrazovanja 2022-2027, kroz operativni cilj upotreba bezbjednog korišćenja tehnologija, planiralo niz aktivnosti koje se odnose na unapređivanje kompetencija zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama i znanja učenika.

Pored ranije izrađenih materijala (aplikacije, kvizovi, smjernice) koji su već u upotrebi u nastavi, u toku je kreiranje tri digitalna sadržaja o bezbjednom korišćenju tehnologija, koji su namijenjeni učenicima različitog uzrasta.

“Takođe, posebna pažnja se posvećuje medijskoj pismenosti učenika i nastavnika realizacijom obuka, korištenjem onlajn /online/ kurseva i drugih didaktičkih materijala”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je najavljena podrška UNICEF-a i delegacije Evropske unije (EU) Ministarstvu.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander kazao je da je analiza sektora obrazovanja pokazala da Crna Gora mora da poboljša školsku infrastrukturu, opremi sve škole novim tehnologijama.

On je, kako je saopšteno, rekao da je analiza pokazala i da Crna Gora mora u kontinuitetu da obezbjeđuje razne obuke svim nastavnicima i da poveća broj asistenata u nastavi, romskih medijatora i školskih psihologa.

“Da bi se osiguralo da će se sve ove mjere sprovesti u narednom periodu, UNICEF i EU delegacija u Crnoj Gori će podržati MPNI da razvije sveobuhvatnu strategiju reforme obrazovnog sistema koja će obuhvatati period do 2035. godine”, rekao je Santander.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS