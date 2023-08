Uljarević: Spajić će pokušati da “kupi” ZBCG mjestima po dubini

odgorica, (MINA) – Mandatar Milojko Spajić pokušaće da formira vladu sa Demokratama i manjinskim partijama, ali i da mjestima po dubini “kupi” koaliciju Za budućnost Crne Gore (ZBCG), smatra izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.

Ona je kazala da je izborni rezultat, od početka, ukazivao da proces formiranja vlade neće biti ni brz, ni lak.

„Stoga nije iznenađenje da ni dva mjeseca od okončanja izbora, i pored intenzivnih, iako neformalnih pregovora, nema mnogo pomaka u onom što su bile polazne tačke aktera“, rekla je Uljarević agenciji MINA.

Kako je navela, zabrinjava činjenica da se najmanje priča o principima, programu i vrijednostima koje Vlada treba da zastupa, a da se najveći dio pregovora fokusira na raspodjelu „kolača moći“ u izvršnoj vlasti.

„Mnogo je otvorenih opcija, pri čemu izgleda kao najizvjesnija da će Spajić pokušati da formira Vladu sa Demokratama i manjinama, ali i da “kupi” ZBCG sa mjestima po dubini“, kazala je Uljarević.

Prema njenim riječima, to je suštinski isto ono što su, iako iz različitih pozicija i sa različitim motivima, radili Zdravko Krivokapić i Dritan Abazović.

„A čije vlade su politički subjekti okupljeni oko tadašnjeg Demokratskog fronta, a današnje ZBCG, bez mnogo napora ozbiljno „tresli“ kad god im je to bio interes“, dodala je Uljarević.

Ona je kazala da je uključenje koalicije ZBCG pitanje odabranog karaktera 44. vlade.

Uljarević je rekla da vjeruje da je Spajić potpuno svjestan da će bez koalicije ZBCG, a imajući u vidu da je već isključio saradnju sa Demokratskom partijom socijalista (DPS), imati nestabilnu vladu.

„Istovremeno, morao bi biti svjestan i da bi vlada sa ZBCG imala ugrađen konstrukcioni problem koji bi ga distancirao od zapadnih partnera, a istovremeno bi bio rušen iznutra od ZBCG“, istakla je Uljarević.

Ona smatra da će Spajić morati da napravi teške odluke za koje će snositi posljedice.

„I za njega, i za crnogorsko društvo, bilo bi dobro da, za razliku od svojih prethodnika, napravi te odluke u javnom interesu evropeizacije crnogorskog društva“, poručila je Uljarević.

Na pitanje da li vidi mogućnost da Socijaldemokrate (SD) budu dio nove izvršne vlasti, Uljarević je kazala da je Socijaldemokratska partija skupo platila ulazak u vladu čije kormilo nije uspjela održati na proevropskom putu.

„To može biti opomena i SD da dobro procijeni situaciju u procesu donošenja odluke o mogućem učešću u Spajićevoj vladi“, rekla je Uljarević.

Ona je kazala da je nesumnjiva potreba da Crna Gora dobije stabilnu vladu.

“Ali se ona u ovoj konstalaciji odnosa ne čini izvjesnom”, rekla je Ulajrević, dodajući da bi bilo iznenađenje da vlada koje bude formirana ispuni četvorogodišnji mandat.

Prema riječima Uljarević, dobro je što se razvija svijest crnogorskih građana da imaju određene mehanizme kontrole i kažnjavanja.

Problem je, smatra ona, to što Crna Gora nema kapacitirane političke strukture koje mogu odgovorno da adresiraju narastajuće složenu situaciju.

„Takođe, čini se da nema naučenih lekcija i da mnogi vjeruju da mogu olako obećavati svašta građanima, a izostanak učinka prekrivati uvrijedljivim marketinškim krečenjem, uz prateće partijsko zapošljavanje i napade na kritičare“, rekla je Uljarević.

Kako je navela, takav pristup, a posebno u turbulentnoj crnogorskom političkoj situaciji, brzo troši političare koji ga uzimaju kao vodič,

„Ali i ne doprinosi uspostavljanju konsenzusa oko toga kakva nam država Crna Gora treba“, dodala je Uljarević i naglasila da stabilne Vlade neće biti dok se takav konsenzus ne napravi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS