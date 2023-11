Ulazak u EU zavisi od reformi u pravosuđu

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) će u potpunosti podržati reforme u crnogorskom pravosuđu, koje su najbitniji korak ka izgradnji pravednog i efikasnog sistema, poručeno je sa sastanka ministra pravde Andreja Milovića i ambasadorke EU u Crnoj Gori Oane Kristine Pope.

Kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, Popa je navela da se nada da će do kraja godine Crna Gora ostvariti progres u sprovođenju reformi.

Ona je naglasila da su saradnja i razmjena informacija ključni.

Kako je kazala Popa, iako su ekonomske reforme važne, vladavina prava ostaje temelj bez kojeg nema održivih ekonomskih promjena.

„Reforme pravosuđa su stoga u očima EU najbitniji korak ka izgradnji pravednog i efikasnog sistema u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Popa je navela da je EU posvećena da podrži Crnu Goru u ostvarivanju evropskih standarda.

Milović je istakao da deblokada pravosuđa predstavlja tek početak i da je neophodna dubinska reforma, koja će rezultirati kvalitetnijim pravosudnim sistemom i profesionalnim tužiocima.

„Hitna mjera u tom procesu je preseljenje Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) u staru zgradu Vlade, gdje će zajedno djelovati s budućim Specijalnim sudom i Specijalnim policijskim odjeljenjem“, navodi se u saopštenju.

Milović je kazao da će danas na sjednici Vlade biti povučena odluka o izgradnji Palate pravde na Ćemovskom polju, i da se projekat premiješta na adekvatnu lokaciju u urbanom dijelu grada, gdje bi bili smješteni svi sudovi, osim Specijalnog.

On je istakao da je izgradnja specijalnog zatvora u Mojkovcu jedan od najvažnijih prioriteta, jer bi on služio za izvršenje krivičnih sankcija za djela koja su u nadležnosti SDT, a kojima sudi Specijalni sud.

„Dodatno, naglašena je potreba za osnivanjem suda u Budvi, sudskog odjeljenja u Tivtu, kao i potreba za dodatnim osnovnim sudom u Podgorici“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, takođe, neophodno ojačati funkciju zaštitnika imovinsko-pravnih odnosa, uz neophodne ustavne promjene.

