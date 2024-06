Ulaganje u obrazovanje i ljudski kapital važno za razvoj Crne Gore i regiona

Podgorica, (MINA) – Ulaganje u obrazovanje i razvoj ljudskog kapitala od suštinske je važnosti za konkurentnost i prosperitet Zapadnog Balkana, ocijenila je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), Jakšić Stojanović je to kazala tokom Godišnje konferencije Regionalnog fonda za izazove, u Tirani.

Na panelu “Podsticanje ekonomskog rasta Zapadnog Balkana kroz razvoj ljudskog kapitala”, Jakšić Stojanović je istakla značaj ulaganja u obrazovanje i obuku radne snage kao jednog od, kako je navela, ključnih faktora za ekonomski napredak Crne Gore i regiona.

Jakšić Stojanović je naglasila da je ulaganje u razvoj ljudskog kapitala od suštinske važnosti za konkurentnost i prosperitet Zapadnog Balkana.

“Stručno obrazovanje ima centralnu ulogu u pripremi učenika za tržište rada i njihov dalji profesionalni razvoj”, kazala je Jakšić Stojnović.

Ona je dodala da MPNI teži unapređenju obrazovnih programa i povećanju prilika za stručnim obrazovanjem, sa jasnim ciljem unapređenja kvaliteta nastave i obuke.

Jakšić Stojanović je istakla važnost regionalne saradnje i razmjene iskustava u cilju postizanja održivog ekonomskog rasta.

“Upravo kroz međunarodnu saradnju, projekte i razmjene sa inostranim obrazovnim institucijama, stručne škole u Crnoj Gori preuzimaju dobre prakse, podstiču kontinuirano usavršavanje nastavnika i unapređuju svoje programe”, rekla je Jakšić Stojanović.

Kako se navodi u saopštenju, konferencija je okupila predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih organizacija, privatnog sektora, naučne i akademske zajednice, sa ciljem razmjene iskustva i mišljenja o strategijama i načinima za unapređenije ekonomskog razvoja kroz ulaganje u ljudski kapital.

