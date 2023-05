Abazović: Ukrajinci čine pet odsto ukupne populacije Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Ukrajinci čine pet odsto ukupne populacije Crne Gore i svi se osjećaju sigurno i ugodno, kazao je premijer Dritan Abazović.

Iz kabineta premijera je saopšteno da je Abazović govorio danas na generalnoj debati „Ujedinjeni za Evropu” tokom Samita predsjednika država i vlada Savjeta Evrope.

„Crna Gora danas ima najveći broj Ukrajinaca “per capita” u Evropi jer čine oko pet odsto naše ukupne populacije i svi se osjećaju sigurno i ugodno”, rekao je Abazović.

On je naveo i da uprkos snažnim sankcijama prema Ruskoj Federaciji danas u Crnoj Gori živi i određen broj ruskih državljana koji sa Ukrajincima žive zajedno i nemaju nikakav problem.

Abazović je rekao da je Samit istorijski događaj za Crnu Goru budući da po prvi put od sticanja nezavisnosti učestvuje u ovom formatu Savjeta.

On je, kako se navodi, izrazio zadovoljstvo zbog boravka na Islandu, prijateljskoj državi koja je prva 2006. godine priznala crnogorsku nezavisnost.

„Crna Gora stoji uz Ukrajinu od prvog dana agresije Ruske Federacije i daćemo sve od sebe da podržimo svoje prijatelje do kraja”, rekao je Abazović dodajući da treba odmah početi sa razmišljanjem o obnovi i ponovnoj izgradnji Ukrajine, ne čekajući kraj rata.

On je kazao da je zadovoljan jer Ukrajina snažno radi na promociji vrijednosti unutar same zemlje – na borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala, ukazujući da to doprinosi da Ukrajina kraj rata dočeka u boljim okolnostima u kontekstu svoje ponovne izgradnje.

„Spremni smo nastaviti u pružanju podrške Ukrajini. Pozivam sve zemlje Evrope da ostanu ujedinjene u zaštiti univerzalnih vrijednosti, promovisanju dobrih politika, dobrog upravljanja, borbe protiv korupcije, slobode medija svugdje na našem kontinentu”, kazao je Abazović.

On je poručio da nije važna teritorijalna veličina neke zemlje.

“Već je bitno voditi se time da samo kada smo ujedinjeni možemo pobijediti, dok razjedinjeni samo svi možemo izgubiti”, ocijenio je Abazović.

