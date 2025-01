Uhapšene tri osobe zbog izazivanja požara na vozilu

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su tri osobe iz Nikšića, osumnjičene za izazivanje požara na vozilu jedne nikšićke firme, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su uhapšeni J.J. (20), I.J. (22) i P.M. (23), zbog sumnje da su počinili krivično djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari.

“Tako što su 12. decembra, na parking prostoru na šetalištu Alekse Backovića, izazvali požar na vozilu u vlasništvu jedne firme iz Nikšića”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da vozilo koristi osoba zaposlena u toj firmi.

Iz policije su kazali da su osumnjičeni, uz krivičnu prijavu, sprovedeni na dalju nadležnost postupajućem državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS