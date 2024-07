Uhapšena tri državljanina Srbije zbog tuče u Sutomoru

Podgorica, (MINA) – Državljani Srbije B.P. (22), L.S. (23) i N.R. (22) uhapšeni su u Sutomoru zbog nasilničkog ponašanja, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Navodi se je u Sutomoru u subotu, oko četiri sata i 40 minuta, došlo do tuče pa su službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar preduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti.

“Zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda podnijeta je krivična prijava protiv B.P, L.S. i N.R, koji su po nalogu tužioca uhapšeni”, precizira se u saopštenju.

Kako su kazali iz policije, sumnja se da su oni fizički napali pet osoba u Sutomoru, a jednom od njih nanijeli teške tjelesne povrede.

