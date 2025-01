Uhapšen po potjernici Interpola Podgorica

Podgorica, (MINA) – Državljanin Crne Gore B.K. kojeg je potraživao podgorički Interpol, uhapšen je u petak u Hrvatskoj, kazali su iz Uprave policije.

„Uhapšen je B.K. koji je potraživan radi obezbjeđenja prisustva u krivičnom postupku koji se vodi zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da slijedi komunikacija nadležnih pravosudnih organa Crne Gore i Hrvatske.

