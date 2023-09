Uhapšen osumnjičeni za silovanje u Kotoru

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su M.U. (45) sa Kosova zbog sumnje da je sinoć u Kotoru izvršio krivično djelo silovanje.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor su oko dva sata i 30 minuta primili prijavu od oštećene osobe koja je navela da je, oko pola sata poslije ponoći, u Starom gradu u Kotoru, nepoznata osoba protiv njene volje i bez njenog pristanka nad njom izvršila obljubu.

Iz policije su kazali da su od oštećene prikupljena obavještenja, nakon čega je bila na ljekarskom pregledu.

„Pripadnici kotorske policije su, preduzimajući intenzivne mjere i radnje na rasvjetljavanju i utvrđivanju svih okolnosti i činjenica događaja, identifikovali lice M.U. sa Kosova za kojeg se sumnja da je izvršilac ovoga djela“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sa događajem je upoznat nadležni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem je nalogu M.U. luhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo silovanje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS