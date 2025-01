Uhapšen osumnjičeni za seksualno uznemiravanje maloljetnice

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su V.R. (39), osumnjičenog za seksualno uznemiravanje, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da se V.R. tijelom naslonio i pomjerao uz oštećenu maloljetnu osobu, dok su se nalazili u gradskom autobusu, nakon čega je ona izašla iz autobusa.

„V.R. je pokušao pratiti, međutim ona se uspjela udaljiti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sa događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu V.R. uhapšen.

