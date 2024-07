Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva u Kotoru

Podgorica, (MINA) – Kotorska policija uhapsila je N.M. (40) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pokušaj ubitva, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, sumnja se da je N.M. u subotu, kasno uveče, nakon verbalnog i fizičkog obračuna, oštećenog ranio nožem, nakon čega se uputio u pravcu Radanovića.

„Policija je nakon prikupljenih obavještenja, brzom reakcijom na terenu locirala i lišila slobode lice N.M. koji se sumnjiči za pomenuto krivično djelo“, saopšteno je iz policije.

Dodaje se da je o događaju obaviješten dežurni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem je nalogu N.M. uhapšen uz krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvrsio krivično djelo ubistvo u pokušaju.

