Uhapšen osumnjičeni za nedozvoljenu gradnju

Podgorica, (MINA) – Službenici podgoričke policije uhapsili su Podgoričanina M.V. (52) osumnjičenog za građenje objekta bez prijave i dokumentacije u produženom trajanju, u vezi sa krivičnim djelom skidanje i povreda službenog pečata i znaka, saopšteno je iz Uprave policije.

Urbanistička građevinska inspekcija je 23. avgusta, prilikom inspekcijskog nadzora na katastarskoj parceli M.V. u Podgorici, kako se sumnja, zatekla radove, nadogradnje sprata, bez prijave i dokumentacije za građenje.

Kako se dodaje, službenici Urbanističko građevinske inspekcije donijeli su mjeru zabrane daljeg građenja objekta i postavili tablu zatvorenog gradilišta i službenu traku nakon čega su radovi obustavijeni.

„Međutim, 2. septembra, vršeći inspekcijski nadzor i kontrole zapečaćenog gradilišta po službenoj dužnosti, službenici Urbanističko građevinske inspekcije su utvrdili da je na predmetnoj lokaciji nastavljeno građenje, i da su na gradilištu prisutni radnici koji rade“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je da je M.V. uprkos pečatiranju gradilišta, radio na objektu i 4. i 6. septembra.

„M.V. je doveden u službene prostorije gdje su od njega prikupljena obavještenja na zapisnik. Po nalogu tužioca koji je obaviješten o događaju, M.V. je uhapšen“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS