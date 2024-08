Uhapšen osumnjičeni za napad na komunalnog policajca u Ulcinju

Podgorica, (MINA) – Bjelopoljac E.H. (31) uhapšen je zbog sumnje da je u Ulcinju fizički napao komunalnog policajca dok je obavljao službenu radnju, saopšteno je iz Uprave policije.

U saopštenju se navodi da je ulcinjskoj policiji u četvrtak pripadnik Komunalne policije prijavio da ga je fizički napala jedna osoba dok je obavljao službenu radnju u naselju Đerane.

Sa događajem je, kako se dodaje, upoznat tužilac koji je kvalifikovao krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

„Zbog sumnje da je izvršio ovo krivično djelo uhapšen je E.H.“, rekli su iz policije.

