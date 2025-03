Uhapšen muškarac, ostavio ručnu bombu u blizini mosta u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su S.B. (27) osumnjičenog da je ostavio ručnu bombu u blizini mosta u Podgorici, kazali su iz Uprave policije.

Navodi se da je policija, postupajući po operativnim informacijama da se u blizini mosta, u ulici Franca Rozmana u Podgorici, nalazi sakrivena eksplozivna naprava, preduzela hitne mjere i radnje i obezbijedili šire lice mjesta.

„Obilaskom lica mjesta, policija je pronašla ručnu bombu M75, bez osigurača u ležištu kašike“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, na lice mjesta su izašli i službenici Direktorata za zaštitu i spašavanje, koji su ustanovili da je nemoguće bezbjedno izvršiti transport bombe, nakon čega je eksplozivna naprava pod kontrolisanim uslovima aktivirana i uništena.

Iz policije su kazali da su, preduzimajući aktivnosti na pronalasku osobe koja je napravu ostavila na pomenutoj lokaciji, identifikovali S.B.(27) iz Podgorice.

„Koji je nakon sprovedene kriminalističke obrade, po nalogu postupajućeg tužioca uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, kaže se u saopštenju.

