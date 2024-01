Uhapšen maloljetnik osumnjičen za zlostavljanje

Podgorica, (MINA) – Službenci Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su maloljetnika osumnjičenog za zlostavljanje, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je sedamnaestogodišnjak, kako se sumnja, 20. decembra prošle godine oko 19 sati, u podgoričkom naselju Zelenika, fizički napao i zlostavljao maloljetnu osobu od 16 godina, i sve snimao mobilnim telefonom.

„Osumnjičeni maloljetnik je uhapšen i biće priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS