Učenici srednje škole u Ulcinju evakuisani zbog dojave o bombi

Podgorica, (MINA) – Učenici Srednje mješovite škole “Bratstvo – jedinstvo” u Ulcinju evakuisani su zbog dojave o navodno postavljenoj bombi.

To je agenciji MINA nezvanično potvrđeno iz Ministarstva prosvjete.

Policija je u školi i vrši provjeru.

Dojave o navodno postavljenim bombama stigle su u petak na mejl adrese više škola u Crnoj Gori.

Službenici policije, nakon pregleda školskih ustanova, utvrdili su da su dojave bile lažne.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS