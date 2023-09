U voću nije pronađen pesticid hlorpirifos

Podgorica, (MINA) – Voće, čije je uništavanje danas naloženo na graničnom prelazu Dobrakovo, ne sadrži pesticid hlorpirifos /chlorpyrifos/, koji je opasan po zdravlje ljudi, rekli su iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Direktor te institucije Vladimir Đaković danas je portalu RTCG kazao da je inspekcija na tom graničnom prelazu spriječila uvoz skoro deset tona breskvi i nektarina kod kojih je pronađen hlorpirifos.

Iz Uprave su naveli da je svaki mjesečni izveštaj te ustanove dostupan javnosti od 15. u mjesecu, dodajući da su na pitanja tog portala odgovorili na osnovu telefonskih razgovora sa inspektorima, pa je na taj način i došlo do davanja pogrešne informacije.

Oni su kazali da je tačno da su naložili uništavanje blizu deset tona koštičavog voća, ali isključivo zbog količine rezidua pesticida veće od propisane, ali onih pesticida koji su i u Crnoj Gori i Srbiji dozvoljeni za upotrebu.

“Pojačanom kontrolom ustanovljeno je prisustvo prekomerne doze rezidua pesticida i pošiljke su povučene redovnom procedurom. Napominjemo da se radi o dozvoljenim supstancama, a ne o hlorpirifosu” istakli su iz Uprave.

Oni su kazali da do povećane količine tih rezidua može doći usljed prekomjerne upotrebe pesticida ili nepoštovanja karence preporučene od proizvođača pesticida.

Kako su iz te institucije dodali, sa Upravom za zdravlje bilja Srbije imaju saradnju na veoma visokom nivou, a Srbija je statistički gledano država u regionu iz koje imaju najmanje vraćenih odnosno neusaglasenih pošiljki.

“Ono što je najvažnije je da smo postupili po pravilima i za mnogo manje opasne supstance postupili po zakonskim procedurama i kritične proizvode povukli sa tržišta što je i svrha našeg djelovanja”, rekli su iz Uprave.

Oni su kazali da će njihovi izveštaji kao i do sada uvijek biti dostupni javnosti, a rad transparentan.

“Još jednom se izvinjavamo javnosti Crne Gore i odgovorno tvrdimo da pomenutog pesticida nema u hrani na crnogorskom tržištu” zaključili su u dopisu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS