U više gradova blokiran saobraćaj

Podgorica, (MINA) – U više crnogorskih opština građani su blokirali saobraćaj, u znak protesta protiv formiranja vlade u kojoj, kako je najavljeno, neće biti koalicije Za budućnost Crne Gore.

Blokade su najavljene u grupi “Odbrana izborne volje”, koja sada ima više od 21 hiljadu članova.

Na protestima u više opština istaknut je transparent “Izdaja se ne prašta”, prenosi Portal Vijesti.

Građani su u Podgorici blokirali saobraćaj na kružnom toku na Zlatici, a auto-kolona je oko 19 sati i 40 minuta krenula ka gradu.

Jedan dio okupljenih je otišao u auto-kolonu, a drugi je ostao na kružnom toku.

Na vajber grupi “Odbrana izborne volje” za večeras su najavljene blokade saobraćajnica i kod skretanja za tunel Sozina u Baru, kod Luke Zelenika u Herceg Novom, na Ribarevinama, Persinoj stanici u Beranama, Trgu Šaka Petrovića u Nikšiću, skretanju za Dubočicu u Pljevljima, na parkingu preko puta Stajevića u Zeti.

Na Trgu Šaka Petrovića, u Nikšiću, okupio se veliki broj građana koji su potom krenuli u auto-kolonu.

Pripadnici policije su ispred kancelarija Pokreta Evropa sad u tom gradu, pošto su građani najavili da će i tamo protestovati.

Oni su prethodno blokirali saobraćaj kod kružnog toka kod parka.

Kako su kazali, na ovaj način žele da pošalju poruku mandataru Milojku Spajiću da neće dozvoliti “prekrajanje izborne volje građana“.

Nikola Goranović je rekao da su “glavni centar moći” građani koji su večeras izašli na proteste.

Saobraćaj u Budvi blokiran je na kružnom toku, na ulazu u grad.

Demonstranti su pročitali ranije iznijete zahtjeve, među kojima traže da predsjednik države Jakov Milatović oduzme ulogu mandatara Spajiću, kao i da se građani uključe u pregovore o vladi.

Grupa građana blokirala je magistralni put Bijelo Polje – Berane – Podgorica, na kružnom toku u mjestu Ribarevine.

Oni su naveli da protestuju zbog “prekrajanja izborne volje građana”.

Jedan od prisutnih građana, Neđeljko Grandov, kazao je da je ovo vanstranački protest zbog, kako je rekao, nemogućnosti da srpski narod artikuliše svoje nacionalne interese.

„Želimo da pošaljemo poruku sadašnjim uzurpatorima narodne volje da ćemo, ukoliko ne ispoštuju zahtjeve našeg protesta, radikalizovati iste”, naveo je on.

U Lepetanima su demonstranti, u 19 sati i 20 minuta, blokirali oba ulaza na trajektno pristanište na kojem su “zarobljeni” ostali trajekt “Grbalj” i vozila koja su sa njime pristigla sa Kamenara.

Okupljeni tvrde da ne znaju ko je organizator okupljanja i da se neće razići dok se, kako su rekli, javnosti ne obrati Spajić.

Zbog blokade trajektnog prelaza na Jadranskoj magistrali počela se formirati dugačka kolona vozila.

Blokiran je i prilaz lokalnom putu Tivat – Prčanj – Kotor u Lepetanima.

Na prilazu trajektnom pristaništu prisutno je nekoliko policajaca koji su donijeli i kameru za snimanje protestnog skupa.

