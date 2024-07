U Vašingtonu počinje samit NATO-a

Vašington, (MINA) – Samit NATO-a počeće danas u Vašingtonu, a glavna tema skupa biće podrška ratom pogođenoj Ukrajini.

Samit će biti održan od danas do četvrtka, na 75. godišnjicu osnivanja NATO-a, a predsjedavaće generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg, prenosi Anadolija.

U fokusu samita šefova država i vlada članica NATO-a će biti jačanje kolektivne odbrane i snage odvraćanja i partnerstava.

Pored lidera 32 članice, samitu će prisustvovati i čelnici Ukrajine, Australije, Japana, Novog Zelanda i Južne Koreje.

Glavna tačka dnevnog reda samita biće podrška Ukrajini.

Zemlje članice će nakon pregovora održanih u okviru samita objaviti novi paket pomoći Ukrajini.

Članice NATO-a, od početka rata, Ukrajini svake godine daju približno 40 milijardi EUR pomoći.

Očekuje se da će se i na ovom samita članice dogovoriti o nastavku te podrške.

Smatra se da bi na marginama samita neke dodatne članice mogle potpisati i bilateralne vojne sporazume sa Ukrajinom.

Na samitu će NATO, takođe, objaviti uspostavljanje komandnog centra, koji će mu omogućiti da koordinira međunarodnu podršku Ukrajini.

Sjedište komandnog centra biće u Njemačkoj.

Lideri NATO-a fokusiraće se na jačanje svoje kolektivne odbrane i sposobnosti odvraćanja nakon ruske ilegalne aneksije Krima iz 2014. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS