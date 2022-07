U udesu kod Sozine povrijeđene dvije osobe

Podgorica, (MINA) – U saobraćajnoj nezgodi koja se jutros dogodila na magistralnom putu Podgorica – Bar, između tunela Sozina i Raš, povrijeđene su dvije osobe.

Iz Operativno komunikacionog centra (OKC) Uprave policije kazali su da da je udes prijavljen jutros oko šest sati, i da je u njemu učestvovao jedan utomobil sa srbijanskim registarskim oznakama.

Kako prenosi portal RTCG, do nezgode je došlo kada je automobil udario u bankinu.

“Dvije povrijeđene osobe transportovane su u Opštu bolnicu Bar”, saopštili su iz OKC-a.

Oni nijesu imali informacija o težini povreda.

